I numeri di Bologna e Monza

Dopo aver vinto solo una delle prime quattro sfide di Serie A contro il Monza (2N, 1P), il Bologna ha ottenuto la vittoria in ciascuno degli ultimi due confronti contro i brianzoli. Il bilancio tra Bologna e Monza in casa dei rossoblù in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio nei tre precedenti incontri. Raffaele Palladino ha collezionato una media di due punti a partita e una percentuale di vittorie del 60% nelle sue prime cinque gare alla guida del Bologna in Serie A, un rendimento nettamente superiore rispetto a quello del suo predecessore Domenico Tedesco, che aveva ottenuto una media di 0,25 punti a partita e zero vittorie nelle quattro partite disputate in questa stagione. Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 18 partite casalinghe in Serie A (5N, 11P). Il Monza è la squadra che ha subito tre o più gol nel maggior numero di partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, avendo concesso almeno tre reti in sei incontri; i brianzoli hanno subito tre gol in ciascuna delle ultime due gare e non hanno mai registrato una serie di tre partite consecutive di questo tipo in Serie A. Il Monza ha raccolto un solo punto nelle prime cinque trasferte di questo campionato di Serie A; nelle tre precedenti stagioni nella competizione, la squadra ha sempre ottenuto almeno quattro punti nelle prime sei gare esterne (quattro nel 2022/23, sette nel 2023/24 e sei nel 2024/25).