Gerry Cardinale ha parlato a Sky Sport prima del derby: "Sarà una grandissima serata". Il proprietario del Milan è sempre più presente e ha un obiettivo chiaro: "Voglio riportare il club al vertice". Su Amorim ha aggiunto: "È il mio allenatore, sono contento della scelta che ho fatto". Mentre sul calciomercato: "Saremo attivi in ogni finestra di mercato. Krosche? Ci sarà un annuncio molto presto". Milan-Inter è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Quali sono le sue sensazioni per questa sera?

"È incredibile vedere tutta questa gente. Non potrei chiedere altro, è davvero l'apice per il calcio. Sarà una grandissima serata".

Ieri sera ha organizzato una cena speciale con alcune delle leggende del Milan. Come mai voleva condividere questo progetto in una stagione particolare per lei?

"Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice e per farlo servono dei contenuti. Ovviamente, quando sono arrivato qui, ho capito subito l'importanza di questo e le leggende che hanno fatto il Milan sono alla base di questo. Vogliamo fare sempre più cose da questo punto di vista e vogliamo anche creare delle partnership con il passato per andare nel futuro e riportare il Milan dove vogliamo".

Quest'estate ha scelto Amorim. È il suo allenatore?

"Sì, è il mio allenatore e abbiamo un grande feeling. Sta facendo un grandissimo lavoro con la squadra e con i giocatori. È davvero un coach, un manager. Sta facendo crescere i giocatori e questo è quello che voglio. Ecco perché sono contento della scelta che ho fatto".

L'estate scorsa il Milan ha svolto un ruolo da protagonista nel calciomercato. Sarà la stessa cosa anche a gennaio? Krösche arriverà o no?

"Vogliamo essere attivi. Anch'io sarò qui per tanto tempo e voglio, e vorrò sempre, essere attivo in ogni finestra di mercato, cercando di sfruttare tutte le opportunità che ci saranno. Come ho detto e ripeto sempre pubblicamente, quando ho preso la proprietà di questo club nel giugno 2022, il mio obiettivo era riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Stiamo facendo del nostro meglio e ci sarà un annuncio molto presto".