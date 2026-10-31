A San Siro è tempo di derby, si gioca oggi, sabato 31 ottobre (10^ giornata): Milan e Inter in campo alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW . Ampio pre dalle 19.30 e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città

La partita tra Milan e Inter della 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 31 ottobre alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. D alle 19.30 e dalle 22.45 appuntamento con Saturday Night , condotto da Giorgia Cenni. In studio Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Walter Zenga, mentre da San Siro interverranno Gianluca Di Marzio e Alessandro Florenzi.

I numerdi di Milan e Inter

Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro l'Inter (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 sfide (4N, 9P). I rossoneri hanno vinto gli ultimi due confronti e non arrivano a tre successi consecutivi contro i nerazzurri dal filotto di quattro ottenuto sotto la guida di Ancelotti tra il 2002 e il 2004. L'Inter ha vinto più partite (70) e segnato più gol (260) contro il Milan di qualsiasi altra squadra nella storia della Serie A. I nerazzurri tuttavia hanno anche incassato 236 gol dai rossoneri, meno solo di quelli subiti contro Roma (237) e Juventus (270); con 496 gol totali, il derby di Milano potrebbe diventare la terza sfida nella storia della competizione a raggiungere quota 500, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502). Il Milan ha raccolto 18 punti nelle prime nove partite di questa Serie A, lo stesso bottino ottenuto allo stesso punto della scorsa stagione. Il Milan ha perso quattro delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (3V 1N), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 29 (15V 10N); inoltre, i rossoneri hanno incassato sei gol nelle ultime due gare interne, uno in più di quanti ne avessero subiti nelle precedenti cinque. L'Inter ha segnato in tutte le ultime 19 partite di Serie A, registrando la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato; l'ultima gara senza reti dei nerazzurri risale proprio al match contro il Milan dell'8 marzo 2026. Dall'inizio della scorsa stagione, l'Inter ha segnato almeno due gol in 16 trasferte di campionato; solo il Bayern Monaco (18) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei, con il Barcellona che condivide lo stesso dato dei nerazzurri.