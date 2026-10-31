Dove vedere Udinese-Roma

La partita tra Udinese e Roma della 10^ giornata di Serie A si gioca sabato 31 ottobre alle ore 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Udinese-Roma della 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 31 ottobre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Roma

L'Udinese ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro la Roma. L'Udinese ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Roma, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 sfide (2N, 8P). I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell'ultimo confronto interno e puntano a registrare due clean sheet consecutivi contro i giallorossi per la prima volta nella competizione.

L'Udinese ha raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di questa Serie A; un avvio peggiore era stato registrato solo nella stagione 1961/62, quando i friulani ottennero tre punti. In caso di mancata vittoria contro la Roma, l'Udinese registrerebbe la sua seconda peggior partenza nelle prime 10 gare di campionato dopo il record negativo di quattro punti, risalente proprio a quel torneo. L'Udinese ha segnato solo un gol nelle ultime cinque giornate di Serie A e non va a segno da tre partite. L'Udinese ha perso le ultime quattro partite casalinghe di Serie A senza segnare nelle ultime tre. La Roma ha realizzato 23 gol in questo avvio di campionato e solo in quattro stagioni in tutta la sua storia in Serie A ha messo a segno più reti dopo le prime 10 giornate: 26 nel 1960/61, 24 nel 2013/14, 25 nel 2015/16 e 26 nel 2016/17. La Roma ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro trasferte di questo campionato; i giallorossi non rimangono imbattuti nelle prime cinque gare esterne stagionali di Serie A dalla stagione 2019/20, quando registrarono un bilancio di tre vittorie e due pareggi.