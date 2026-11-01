Dove vedere Juventus-Napoli

La partita Juve-Napoli della 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 novembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juve e Napoli

Nonostante il Napoli abbia vinto cinque delle ultime otto gare di Serie A contro la Juventus (1N, 2P), ha perso la più recente (0-3 lo scorso 25 gennaio); l'ultima volta che gli azzurri sono stati sconfitti in due confronti di fila contro i bianconeri nel torneo risale al periodo tra settembre 2018 e agosto 2019 (tre). La Juventus, che ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A, ha mantenuto la porta inviolata in tutti i tre confronti interni più recenti contro i partenopei. Il Napoli è rimasto imbattuto in quattro degli ultimi cinque confronti nel girone d'andata di Serie A contro la Juventus (3V, 1N), dopo che aveva registrato ben otto sconfitte nei nove precedenti (1V). La Juventus sta viaggiando a una media di 1,3 punti a incontro in casa in Serie A da inizio maggio in avanti; nel periodo, infatti, ha ottenuto solo due successi, a fronte di due pareggi e due sconfitte - una delle quali nell'ultima gara interna contro la Lazio (0-3). Il Napoli non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime sette gare di Serie A, alternando tre successi, due pareggi e due sconfitte; nonostante questo, i partenopei hanno realizzato almeno tre reti in tre degli ultimi quattro incontri di campionato, tante volte quante nei 31 precedenti. Quello contro il Genoa nell'ultima giornata è stato il terzo ko per la Juventus in questo campionato (4V, 2N); solo una volta negli ultimi 35 anni i bianconeri hanno registrato quattro sconfitte nelle prime 10 partite stagionali in Serie A, nel 2015/16, torneo poi concluso in prima posizione.