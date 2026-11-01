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Udinese, il patron Pozzo è ricoverato per polmonite: condizioni stabili

Serie A
©Getty

Lo ha reso noto il club bianconero sottolineando che "è seguito con la massima attenzione dal personale medico", con la famiglia che si è detta "fiduciosa nell'evoluzione del quadro clinico"

Ore di apprensione in casa Udinese per le condizioni di salute di Gianpaolo Pozzo. Il presidente bianconero è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. A renderlo noto è un comunicato del club in cui si legge che "le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico". Il patron friulano, 85 anni, sabato non ha assistito alla gara casalinga persa contro la Roma a causa di questo problema di salute. La famiglia, "fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico", ha ringraziato per i numerosi messaggi di vicinanza ricevuti in queste ore.  

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