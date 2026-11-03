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Come spiegare la crisi del Napoli

Massimo Ugolini

Massimo Ugolini
©Getty

Pochi innesti sul mercato, con l'obiettivo di rivalutare gli acquisti della gestione Conte. Tantissimi infortuni, per colpa della sfortuna e di un ritmo molto più alto a causa delle nuove regole. E un gruppo che, forse, è davvero arrivato alla fine di un ciclo

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