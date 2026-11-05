Az Alkmaar-Juventus 0-0
Si parte all'AZ Stadion
Dopo la vittoria in campionato con il Napoli, la Juventus vuole ritrovare il successo anche in Europa League nella sfida con l'AZ Alkmaar. Spalletti con Woltemade e Kolo Muani insieme. Alle spalle c'è Alajbegovic. Dietro gioca Lucumì. In campo anche Cambiaso. Echteld schiera il fratello di Koopmeiners e si affida a Meerdink in avanti. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
4' - Bella iniziativa della Juve che sfrutta lo spazio lasciato dall'AZ, Woltemade imbecca bene Kolo Muani, conclusione in diagonale che termina di poco a lato
Si parte all'AZ Stadion
Minuto di raccoglimento in memoria di Jesus De Miguel
Squadre in campo e inno dell'Europa League
Il Kairat Almaty ferma l'Atalanta nella terza giornata di Conference League. Alla New Balance Arena termina 1-1: a sbloccare il risultato sono i kazaki con Gual al 53'; il pareggio della Dea arriva all'82' con il neoentrato Krstovic. I nerazzurri ci provano nel finale ma senza riuscire a ribaltare il risultato. Atalanta che sale a quota 4 punti nella classifica della League Phase
Milan ancora deludente in Europa League. Il Ferencvaros passa 2-0 a San Siro con la doppietta di Lenny Joseph, resta a punteggio pieno e infligge il terzo ko in quattro partite ai rossoneri. La squadra di Amorim parte male e viene salvata più volte da Torriani. Non funziona la rivoluzione dell'intervallo: al 52' Torriani diventa protagonista negativo con i piedi e regala il vantaggio. Al 66' ancora Joseph raddoppia a porta vuota in contropiede. Nel finale espulso Yusuf
"Il mister sta gestendo una situazione complessa, le assenze sono numerose, ma abbiamo delle risorse all'altezza e ci aspettiamo che lo dimostrino. Non vogliamo alibi"
L'allenatore bianconero ha introdotto la trasferta di giovedì in Olanda: "Ci arriviamo bene, i ragazzi si sono resi conto che tutto dipendeva da loro. Sicuramente peserà l'assenza di McKennie". Sulle scelte di formazione: "Giocano Sarr e Kelly, dovremo ruotare qualcosa in attacco". E su Alajbegovic: "È un ragazzino ma si è preso delle responsabilità importanti". AZ Alkmaar-Juventus è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Con un video sui suoi profili social Cristiano Ronaldo ha annunciato l'addio alla Nazionale portoghese. Dal 2003 a oggi in 23 anni ha disputato 234 gare e segnato 146 reti e vinto un Europeo e due Nations League
I programmi di Giovanni Malagò e Adriano Galliani che il 14 dicembre si sfideranno per la presidenza della federazione Italiana Giuoco Calcio. Sullo sfondo il ‘caso Genoa’, che aveva garantito con il suo presidente il supporto a Malagò, ma inizialmente attraverso il suo Ad aveva dato il proprio sostegno a Galliani (poi revocato). Entro 10 giorni sarà una commissione (nominata dallo stesso Malagò, nel suo ruolo di commissario Figc) a stabilire quale firma valga
In vista degli ultimi due impegni nel girone di Nations League contro Francia (12 novembre a Milano) e Belgio (15 novembre a Bruxelles), il Ct Roberto Mancini ha annunciato i convocati in Nazionale. Tra i 31 convocati ci sono quattro nuovi volti: il 2009 del Como Riccardo Cassano oltre a Liberali, Cisse e il classe 2008 Lontani del Parma
È già iniziata la quarta giornata di Europa League col pareggio senza gol tra Rennes e Olympiacos, che provvisoriamente si prende la vetta solitaria. Giovedì tocca a tutte le altre e alle italiane: Milan in campo alle 18.45 contro il Ferencvaros, alle 21 trasferta per la Juventus sul campo dell'Az Alkmaar. Di seguito la classifica del girone unico
Sarà una partita speciale per Teun Koopmeiners che sfiderà con la Juventus il fratello Peer e l'Az: "È la mia casa da tanti anni, sarà una bellissima serata soprattutto vedere mio fratello. Quanti biglietti mi ha chiesto la famiglia? Quasi 40!". Sull'avversario ha aggiunto: "Conosco molto bene la squadra, giocano con grande intensità e sarà una partita difficile". Il match è in diretta giovedì 5 novembre all 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
L'AZ Alkmaar ha subito un calo di forma di recente. Dopo un inizio di stagione folgorante, con una vittoria per 4-0 contro il PSV nella Johan Cruyff Shield e 19 punti nelle prime sette partite di campionato, il club di Alkmaar si trova ora al quinto posto in Eredivisie. Dalla sosta per le nazionali, l'AZ non è riuscito a vincere una partita di campionato e ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro gare.
Echteld si affida a Meerdink come terminale offensivo. Alle sue spalle il trio di trequartisti composto da Stengs, Byskov e Daal. In campo a centrocampo il fratello di Koopmeiners, Peer insieme a Kwakman. Schouten in difesa
Spalletti schiera dal 1' sia Woltemade che Kolo Muani. Alle spalle c'è Alajbegovic. Torna Cambiaso dal 1', a sinistra con Kalulu a destra. Lucumì al centro della difesa con Gatti e Kelly. Koopmeiners titolare
AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Casius, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Stengs, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Lucumì, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
AZ e Juventus si affrontano per la prima volta nelle competizioni europee; i padroni di casa sono imbattuti nelle ultime cinque sfide europee contro squadre italiane (4 vittorie, 1 pareggio).
La Juventus è imbattuta nelle tre partite di UEFA Europa League contro squadre olandesi (2 vittorie, 1 pareggio), avendo segnato sette gol e subendone soltanto uno in questi incontri.
La Juventus ha vinto l'ultima partita disputata contro una squadra olandese nelle competizioni europee (5-0 v NEC il 17 settembre scorso) e potrebbe ottenere due successi di fila contro squadre di questa nazione in campo europeo per la prima volta dal 2024/25, contro il PSV in Champions League (3-1 e 2-1)
L'AZ è imbattuto nelle ultime 17 partite casalinghe in Europa (14 vittorie, 3 pareggi), dalla sconfitta per 4-1 contro l'Aston Villa in UEFA Conference League nell'ottobre 2023.
Dopo il successo contro il Celta Vigo (2-1), la Juventus potrebbe ottenere due vittorie esterne di fila in campo europeo per la prima volta dal 2022/23, sempre in Europa League (v Nantes e Friburgo tra febbraio e marzo 2023)
La Juventus ha perso solo una delle ultime 10 partite europee (6 vittorie, 3 pareggi), segnando 2 o più gol in otto di queste gare.
Solo il Benfica (10) ha segnato più gol rispetto alla Juventus (nove, come Ferencváros e Beşiktaş) in questa UEFA Europa League; i bianconeri non segnavano così tanto nelle prime tre gare in una singola edizione di una competizione europea dal 1999/2000 (13 in Coppa Uefa).
Nick Woltemade della Juventus è il miglior marcatore a pari merito in questa edizione di UEFA Europa League (3 gol) ed è inoltre il giocatore che in assoluto nella competizione ha registrato il più alto valore di xG (3.1).
La Juventus è l'unica squadra con almeno tre calciatori andati a segno almeno due volte in questa Europa League: Nick Woltemade, Randal Kolo Muani e Zeki Çelik
Weslley Patati è il giocatore dell'AZ che ha preso parte a più reti in questa Europa League (tre - due gol e un assist); il brasiliano è anche uno dei due calciatori della squadra olandese con più dribbling tentati (10, come Ro-Zangelo Daal).