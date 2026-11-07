Camilla Green è la dj ufficiale della Roma, da quattro stagioni suona all’Olimpico davanti a 70 mila persone ogni volta che i giallorossi giocano in casa. Sta in console, cuffie in testa, sotto la Sud, dove escono i giocatori per il riscaldamento. Tra i suoi preferiti c’è Malen, con lui suonerebbe volentieri. L’intervista a Sky Sport Insider tra l’amore per Roma, la fede calcistica e persino un passato australiano che non ti aspetti...
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