Nuovo infortunio per il club bianconero. Dopo la partita giocata ieri a Firenze, Pierre Kalulu ha accusato un problema muscolare: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro, questo l'esito degli esami comunicati dalla Juve. Per rivederlo a disposizione di Spalletti serviranno tre settimane. Il calciatore è così rimasto a Torino per curarsi e non ha risposto alla convocazione del Ct della Francia Zidane per le gare con Italia e Turchia

Niente ‘derby’ Italia-Francia a San Siro, per Pierre Kalulu . Il difensore francese della Juventus , chiamato dal Ct Zinedine Zidane per gli impegni contro gli Azzurri e contro la Turchia, ha infatti dovuto rinunciare alla convocazione con i ‘Bleus’ per un problema muscolare, accusato dopo la trasferta di ieri a Firenze. Gli esami effettuati questa mattina al JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro . Per rivederlo a disposizione del suo allenatore Spalletti, serviranno tre settimane .

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Kalulu dovrebbe quindi saltare la sfida di campionato con il Venezia del 22 novembre, l’impegno in Europa League contro l’ Omonia del 26. Da capire se riuscirà a rientrare per il 29 contro il Como o per la Coppa Italia del 3 dicembre col Sassuolo . Ma potrebbe anche tornare per il match del 6 dicembre contro l' Udinese . Dopo aver giocato 90 minuti nel 2-2 con la Fiorentina allo stadio Franchi, Kalulu resterà dunque a Torino per curarsi. La Francia giocherà in Nations contro l’ Italia , giovedì a San Siro, e poi domenica contro la Turchia a Bordeaux. Al posto di Kalulu, Zidane ha convocato Sael Kumbedi del Wolfsburg .

Kalulu, il comunicato della Juve

"Al termine della gara contro la Fiorentina -si legge nel comunicato della Juve- Pierre Kalulu ha accusato fastidio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Gli esami strumentali eseguiti al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese che lo ha sconvocato".