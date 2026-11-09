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Kalulu, infortunio muscolare: il difensore della Juventus non risponde a chiamata Francia

juventus

Nuovo infortunio per il club bianconero. Dopo la partita giocata ieri a Firenze, Pierre Kalulu ha accusato un problema muscolare: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro, questo l'esito degli esami comunicati dalla Juve. Per rivederlo a disposizione di Spalletti serviranno tre settimane. Il calciatore è così rimasto a Torino per curarsi e non ha risposto alla convocazione del Ct della Francia Zidane per le gare con Italia e Turchia

FIORENTINA-JUVE 2-2, HIGHLIGHTS

Niente ‘derby’ Italia-Francia a San Siro, per Pierre Kalulu. Il difensore francese della Juventus, chiamato dal Ct Zinedine Zidane per gli impegni contro gli Azzurri e contro la Turchia, ha infatti dovuto rinunciare alla convocazione con i ‘Bleus’ per un problema muscolare, accusato dopo la trasferta di ieri a Firenze. Gli esami effettuati questa mattina al JMedical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Per rivederlo a disposizione del suo allenatore Spalletti, serviranno tre settimane

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Kalulu out 3 settimane, rientro previsto a dicembre

Kalulu dovrebbe quindi saltare la sfida di campionato con il Venezia del 22 novembre, l’impegno in Europa League contro l’Omonia del 26. Da capire se riuscirà a rientrare per il 29 contro il Como o per la Coppa Italia del 3 dicembre col Sassuolo. Ma potrebbe anche tornare per il match del 6 dicembre contro l'Udinese. Dopo aver giocato 90 minuti nel  2-2 con la Fiorentina allo stadio Franchi, Kalulu resterà dunque a Torino per curarsi. La Francia giocherà in Nations contro l’Italia, giovedì a San Siro, e poi domenica contro la Turchia a Bordeaux. Al posto di Kalulu, Zidane ha convocato Sael Kumbedi del Wolfsburg.

Gli infortunati della Juve

Kalulu, il comunicato della Juve

"Al termine della gara contro la Fiorentina -si legge nel comunicato della Juve- Pierre Kalulu ha accusato fastidio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Gli esami strumentali eseguiti al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese che lo ha sconvocato".

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