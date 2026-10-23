Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Conte risponde alle indiscrezioni sul suo futuro: "Nessuna trattativa in fase avanzata"

il messaggio

Antonio Conte è intervenuto su Instagram per fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate, soprattutto all'estero, sul suo futuro. "Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata", ha scritto l'ex allenatore del Napoli. "Mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto"

I MIGLIORI ALLENATORI SVINCOLATI

Antonio Conte rompe il silenzio per fare chiarezza sul proprio futuro. L'ex allenatore del Napoli ha smentito, con un messaggio pubblicato su Instagram, le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni che lo vedevano in trattativa con alcuni club: "Mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare". Conte ha inoltre smentito tutte quelle ricostruzioni relative a delle presunte richieste economiche: "Ogni ipotesi sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerato come fatto".

Il messaggio di Antonio Conte

Di seguito il messaggio integrale pubblicato da Antonio Conte su Instagram: "Alla luce delle indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni da diversi organi di informazione, in Italia e all'estero, ritengo opportuno intervenire per fare chiarezza. Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non vi è alcuna trattativa in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una scelta ponderata, che farò quando riterrò che vi siano le condizioni giuste. Ho letto di presunte richieste economiche e di pieni poteri che avrei già avanzato alle società citate, così come di riserve legate a quello che viene definito il mio un "carattere forte". Si tratta di ricostruzioni prive di fondamento poiché, allo stato attuale, non esistono elementi concreti sui quali basare simili valutazioni. Qualora si presentasse un'opportunità concreta, sarà il momento di confrontarsi con il club interessato e valutare insieme le condizioni di un eventuale accordo, nel rispetto delle reciproche esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono il mio lavoro di allenatore. Fino ad allora, ogni ipotesi sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta una supposizione e non può essere considerata come un fatto.

Un saluto, Antonio Conte"

messaggio conte

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Juve, fiducia a Spalletti dopo il ko con la Lazio

il punto

Nel VIDEO Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione in casa Juventus: nonostante la brutta...

Milan, contatti con Krösche: spunta la clausola...

head of football

Dopo la separazione tra Krösche e l'Eintracht Francoforte, torna la possibilità che il dirigente...

Krosche lascia l'Eintracht: contatti col Milan

milan

L'Eintracht Francoforte e Manuel Krösche si separano e adesso il Milan accelera per il...

D'Amico: "Mercato? Faremo di tutto per migliorare"

ROMA

Dopo il buon avvio in campionato, la Roma non vuole smettere di sognare. Per continuare a...

Rinnovo McTominay, Manna: "Scott vuole il Napoli"

il punto

Nel pre gara di Villarreal-Napoli di Champions League Giovanni Manna ha fatto il punto a Sky...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE