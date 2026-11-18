Da Bruxelles, a margine dell'inaugurazione dello Juventus Official Fan Club Unione Europea, ha parlato Giorgio Chiellini: "La Juve vede sempre la luce. Stiamo lavorando perché torni quanto prima al suo splendore". Poi sulle condizioni di Yildiz: "Sta meglio e ha ripreso ad allenarsi con la palla. È il giocatore che può farci fare il salto di qualità". Infine, un pensiero per l'Italia di Mancini: "Il bilancio è positivo, ma servirà pazienza"

"La Juventus la luce la vede sempre. A volte è più difficile scorgerla, altre si vede meglio, ma è certo che tornerà. Stiamo tutti lavorando con il massimo impegno perché torni quanto prima al suo splendore" . Giorgio Chiellini ha parlato da Bruxelles, a margine dell'inaugurazione dello Juventus Official Fan Club Unione Europea dopo aver incontrato, insieme al presidente Gianluca Ferrero, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Un aggiornamento anche sulle condizioni di Kenan Yildiz : "Sta meglio, ha ripreso ad allenarsi con la palla. Ci vorrà ancora un pochino di tempo ma è sicuramente un giocatore molto importante per noi, quello che può farci fare il salto di qualità, come ha già fatto in passato".

"Nazionale? La luce si vede, serve pazienza e forza di volontà"

Spazio per un commento delle ultime prestazioni della Nazionale di Ct Roberto Mancini: "Penso sia partito un processo che è andato anche più veloce del previsto. Dopo la prima sconfitta a Roma si è vista una crescita importante. Non è facile giocare due partite di questo livello a pochi giorni di distanza. La luce si vede, anche se non sarà un percorso semplice. Serviranno pazienza e tanta forza di volontà, ma credo che l'obbligo di tutti noi addetti ai lavori sia quello di sostenere questa ripartenza e le persone che la stanno portando avanti". Un passaggio anche sul futuro della Figc: "La posizione della Juventus è stata dichiarata. Stiamo aspettando di prendere una decisione finale. Sono due persone (Galliani e Malagò ndr) di grandissimo livello ma quello che ci interessa è che vengano messi in atto i programmi per la ripartenza".