Maignan recuperato dopo l'infortunio. Pavlovic da monitorare per Milan-FrosinoneMILAN
Buone notizie per Amorim in vista del match di domenica col Frosinone (diretta su Sky Sport Calcio dalle ore 18). Dopo gli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni, il portiere francese oggi ha svolto la prima parte dell’allenamento in gruppo: Maignan va quindi verso la titolarità. Da monitorare invece la situazione di Pavlovic, domani giornata chiave per valutare il suo recupero. Nel VIDEO tutte le news con l’inviato a Milanello Peppe Di Stefano