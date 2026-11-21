Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 12^ giornataguida tv
Da sabato 21 a lunedì 23 novembre, la dodicesima giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Napoli-Torino, Milan-Frosinone e Monza-Fiorentina. Per tutto il weekend, pre e postpartita per ogni singolo match, aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da sabato 21 a lunedì 23 novembre appuntamento con la dodicesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 in campo Napoli-Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 la sfida tra Milan e Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 in programma Monza-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera appuntamento dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Federico Zancan, con ospiti e inviati in collegamento da Torino per gli ultimi aggiornamenti sulle NITTO ATP Finals. Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Marco Nosotti. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Alessandro Costacurta e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Manchester) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Andrea Consigli.
Serie A, la programmazione della 12^ giornata su Sky e NOW
Venerdì 20 novembre
- dalle 22.45: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella Federico Zancan
Sabato 21 novembre
- dalle 14 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Riccardo Gentile e Marco Nosotti
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Marco Bucciantini, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti
- ore 20.45: NAPOLI-TORINO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani. Inviati Francesco Modugno e Manuele Baiocchini
Domenica 22 novembre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Federico Zancan e Giancarlo Marocchi
- dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Alessandro Costacurta e Angelo Carotenuto
- ore 18.00: MILAN-FROSINONE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Peppe Di Stefano e Marco Nosotti
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Luca, Di Canio e Stefano De Grandis
Lunedì 23 novembre
- ore 20.45: MONZA-FIORENTINA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi
- dalle 20.00 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Andrea Consigli e Gianluca Di Marzio (in collegamento da Manchester)