Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Federico Zancan, con ospiti e inviati in collegamento da Torino per gli ultimi aggiornamenti sulle NITTO ATP Finals. Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Riccardo Gentile e Marco Nosotti. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Marco Bucciantini, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Alessandro Costacurta e Angelo Carotenuto. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Manchester) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Andrea Consigli.