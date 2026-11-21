La partita tra Como e Cagliari della 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 novembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Cagliari

Il Como è rimasto imbattuto in otto delle 10 sfide contro il Cagliari in Serie A (5V, 3N), con l'ultimo successo dei sardi nel torneo che risale al 28 marzo 1982 (2-0 al Sant'Elia). Il Como non ha mai perso nelle cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (4V, 1N): solo contro Bologna (11) ed Hellas Verona (otto) ha disputato più gare interne senza alcuna sconfitta nel massimo campionato (cinque anche contro il Genoa). Il Como non ha subito alcun gol nelle ultime tre gare al Sinigaglia in campionato e solo due volte ha registrato almeno quattro clean sheet casalinghi di fila in Serie A: cinque tra marzo e maggio 1985 e sette tra settembre e dicembre 1984. Dal suo ritorno in Serie A (dal 2024/25), il Como ha pareggiato ben sei delle nove partite di campionato disputate subito dopo la pausa delle nazionali (2V, 1P), incluse le due più recenti - entrambe per 0-0 (il 6 aprile scorso contro l'Udinese e l'11 ottobre contro la Roma). Il Cagliari ha conquistato 16 punti in 11 match di questo campionato e solo nel 2019/20 (21) ne ha guadagnati di più dopo altrettante partite stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (16 anche nel 1994/95, nel 2009/10 e nel 2016/17). I sardi hanno fatto meglio dopo 12 match stagionali nel torneo solo tre volte nell'era dei tre punti a vittoria: 17 nel 1994/95, 19 nel 2009/10 e 24 nel 2019/20.

Dopo quattro successi fuori casa di fila, il Cagliari ha perso le tre trasferte più recenti in campionato.