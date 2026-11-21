La Juve cerca il successo sul Venezia, domenica 22 novembre alle 12.30, con Gatti al posto dell'infortunato Kalulu in difesa, Koopmeiners al fianco di Douglas Luiz a centrocampo, con McKennie a destra e Cabal a sinistra. In attacco Woltemade è il riferimento centrale con Kolo Muani e Alajbegovic, favorito su Conceicao, a sinistra. Nicola dovrebbe confermare il Venezia che ha battuto l'Udinese, con i ballottaggi Haps/Mazzocchi e Basic/Helagson
LE PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Luciano Spalletti
- Spalletti deve fare a meno di Kalulu in difesa, lo sostituirà Gatti
- In attesa di recuperare Nico Gonzalez, sono Alajbegovic e Conceicao a giocarsi una maglia da trequartista alle spalle di Woltemade e al fianco di Kolo Muani. Favorito il bosniaco
- In mezzo Koopmeiners farà coppia con Douglas Luiz, con McKennie esterno destro e Cabal a sinistra
VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione
F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Adams, Yeboah All. Davide Nicola
- Due i ballottaggi per Nicola: Mazzocchi favorito su Haps per il ruolo di esterno di sinistra, Basic su Helagson come centrale di centrocampo
- Difesa confermata quella che ha iniziato contro l'Udinese: Moreno con Halhal e Juan Jesus
- Anche in attacco si va verso la conferma della coppia titolare: Yeboah e Adams