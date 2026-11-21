La Juve cerca il successo sul Venezia, domenica 22 novembre alle 12.30, con Gatti al posto dell'infortunato Kalulu in difesa, Koopmeiners al fianco di Douglas Luiz a centrocampo, con McKennie a destra e Cabal a sinistra. In attacco Woltemade è il riferimento centrale con Kolo Muani e Alajbegovic, favorito su Conceicao, a sinistra. Nicola dovrebbe confermare il Venezia che ha battuto l'Udinese, con i ballottaggi Haps/Mazzocchi e Basic/Helagson

LE PROBABILI FORMAZIONI: CAMPETTI