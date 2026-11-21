La partita tra Lazio e Lecce della 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 novembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lazio e Lecce

Grande equilibrio nelle ultime 11 sfide tra Lazio e Lecce in Serie A: quattro vittorie per parte e tre pareggi, tra cui lo 0-0 nel confronto più recente dello scorso 24 gennaio al Via del Mare. La Lazio ha mantenuto la porta inviolata negli ultime due match contro il Lecce in campionato. La Lazio è rimasta imbattuta in 17 delle 19 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A (12V, 5N), segnando 40 gol (2.1 di media a match) e registrando nove clean sheet. La Lazio ha guadagnato ben 29 punti dopo 11 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A (considerando tre punti a vittoria da sempre), superando i 28 del 2017/18: si tratta già di anche un record considerando le prime 12 partite in una singola stagione nel massimo campionato. Dopo l'1-1 contro il Napoli nel match più recente, la Lazio potrebbe pareggiare due partite consecutive in campionato per la prima volta nel 2026; l'ultima volta che infatti ha registrato due pareggi di fila in Serie A risale a fine dicembre 2025 (contro Cremonese e Udinese). Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove trasferte di campionato (4V, 2N), dopo che invece aveva perso sette delle precedenti otto gare fuori casa (1V) in Serie A. La Lazio è la squadra con la differenza maggiore tra i punti guadagnati nella Serie A 2026/27 rispetto a quelli ottenuti nelle prime 11 gare del 2025/26: ben 14 in più (29 vs 15); dall'altra parte, il Lecce ha raccolto esattamente gli stessi punti della scorsa stagione a questo punto del campionato (10). La Lazio ha realizzato 25 gol in 11 match di questo campionato e solo una volta ne ha segnati di più a questo punto della stagione in Serie A: 31 nel 2017/18 (25 anche nel 1942/43).