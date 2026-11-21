La partita tra Parma e Roma della 12^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 novembre alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream . La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Roma

La Roma è la squadra che ha vinto più sfide contro il Parma in Serie A: 37 su 58 (almeno sette più di qualsiasi altra formazione), completano 11 successi emiliani e 10 pareggi. In più, i giallorossi hanno segnato 105 reti contro il Parma nel massimo campionato e nessun club ha realizzato più gol contro i crociati nel torneo (al pari della Juventus). La Roma ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro il Parma in campionato e solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro gli emiliani in Serie A: otto tra il 2005 e il 2010. Nelle ultime 20 sfide al Tardini tra Parma e Roma in Serie A c'è stato un solo pareggio: lo 0-0 del 24 ottobre 2010 - nel periodo ci sono state 13 vittorie della Roma e sei successi degli emiliani. Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Bologna nell'ultimo match casalingo, il Parma potrebbe perdere due gare al Tardini di fila in Serie A per la prima volta nel 2026. Gian Piero Gasperini è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite in Serie A: record in carriera di match di fila senza sconfitte da allenatore nel massimo campionato (14V, 4N). La Roma (31 reti nel 2026/27) è solo la quarta squadra negli ultimi 65 anni a segnare più di 30 gol dopo 11 gare stagionali di Serie A, dopo la Juventus (33), il Napoli (32) e Lazio (31), tutte e tre in precedenza nel 2017/18.