Milioni di fan hanno atteso con ansia l'uscita di GTA VI, ma l'entusiasmo non ha nemmeno sfiorato Gattuso: "Non so neanche di che state parlando. Si tratta di un videogioco? Non lo sapevo, con quel nome pensavo fosse una macchina", ha risposto l'allenatore a chi gli chiedeva se potesse distrarre troppo i suoi giocatori. "C***i loro se giocano di notte, non mi metto a controllare". Lo stesso Gattuso però è finito nell'universo di Vice City in un video pubblicato dalla Lazio

È stato definito il più grande lancio commerciale della storia . In NBA, in occasione della partita tra i Miami Heat e i Milwaukee Bucks, è stato persino organizzato un evento tematico, A Night in Vice City: un'operazione di marketing perfetta per l'arrivo del videogioco GTA VI, atteso per 13 anni dagli appassionati. Entusiasmo alle stelle ovunque, Italia compresa, ma non per tutti. C'è anche chi, come Gennaro Gattuso , non è interessato all'argomento, come ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione di Lazio-Lecce.

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"Proverò a capire se qualcuno ha fatto le ore piccole"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, è stato chiesto all'allenatore della Lazio se temesse eventuali ore piccole dei suoi calciatori per giocare a GTA VI: "Io non so nemmeno cos'è GTA. Un videogioco? Lo scopro ora, mi sembrava una macchina con quel nome. Se i miei ci giocheranno di notte saranno c***i loro, non mi metto a controllare e a chiedere a un calciatore se ha giocato con la PlayStation. Per il lavoro che si fa ci vuole amor proprio, durante la colazione insieme proverò a capire se qualcuno ha fatto le ore piccole". Nel frattempo però lo stesso Gattuso è sbarcato con i suoi calciatori nell'universo del gioco in un video molto divertente pubblicato dal club sui propri account social. Chissà, magari vedendo il suo avatar a Vice City, anche Gattuso ne diventerà un appassionato...