Il pareggio tra Atalanta e Inter è al centro dell'analisi di Sky Calcio Club. Nel video, Beppe Bergomi sceglie un sostantivo per definire l'atteggiamento con cui l'Inter ha affrontato alcune fasi del match: superficialità: "Anche quando era in vantaggio si percepiva sempre come l'Inter potesse andare in difficoltà. In difesa manca qualcosa". Mercoledì 25 novembre l'Inter tornerà in campo in Champions contro lo Stoccarda, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e NOW

ATALANTA-INTER, GOL E PAGELLE