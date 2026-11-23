In arrrivo il progetto editoriale che racconta la storia di Giampiero Boniperti, l'uomo che è stato la Juventus: calciatore, capitano, presidente e simbolo di un'intera epoca. La prima opera documentaria autorizzata e realizzata con la famiglia e dedicata alla sua storia. Dal 19 dicembre il docufilm monografico, dal 15 gennaio la docuserie in 7 puntate. In onda su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e su NOW, disponibile anche on demand

La storia di uno dei più grandi protagonisti della Juventus e del calcio italiano rivive su Sky e in streaming su NOW con la nuova produzione originale “Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta”, la prima opera documentaria autorizzata e realizzata con la famiglia e dedicata alla sua storia. Un progetto editoriale a più dimensioni prodotto da Sky Sport, in collaborazione con Sky Documentaries, che ripercorrerà le tappe di una vita straordinaria in due momenti: dal 19 dicembre con un docufilm monografico, che racchiude parte dei successivi capitoli, e dal 15 gennaio con una docuserie corale in 7 puntate. Un doppio appuntamento disponibile anche on demand e arricchito da altri contenuti esclusivi su skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

La vita di Boniperti attraverso documenti mai visti prima Nel racconto televisivo, concepito per capitoli, ciascuna testimonianza è protagonista di una precisa parte della vita di Giampiero Boniperti. Si parte dai ricordi di chi lo ha amato di più: i figli Gianpaolo, Federica e Alessandro, che restituiscono il ritratto più intimo ed emozionante di Boniperti, quello di un padre, al di là del campione e dell'uomo pubblico, anche attraverso documenti privati mai visti prima.

Federica Boniperti: "La Juve era il suo cuore" "La Juve non era solo la squadra del suo cuore, era il suo cuore. Noi non riusciamo a fare un distinguo tra nostro padre e il presidente della Juventus, perché quando lui tornava a casa tornava a casa col suo cuore, e quel cuore era la Juventus. Era parte della nostra vita e lui ha saputo farcela amare, perché nel suo lavoro ha messo tanta passione, tanto amore".

I ricordi di Tardelli, Cabrini e Platini Alla memoria familiare si sommano anche i ricordi di chi, Giampiero Boniperti, l’ha avuto come presidente, in una carriera dirigenziale nella quale ha portato la Juventus alla conquista di nove scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. I campioni del mondo Marco Tardelli e Antonio Cabrini raccontano il suo carattere e i suoi valori, diventati parte integrante dell'identità bianconera. Michel Platini, fuoriclasse tre volte Pallone d'Oro con la Juventus bonipertiana, ne ricostruisce lo stile e il carisma, svelando il lavoro e la visione che hanno accompagnato la costruzione di una squadra leggendaria, in una emozionante testimonianza raccolta nell’ufficio di Boniperti.

Michel Platini: "Boniperti bandiera eterna della Juve" "È la bandiera eterna della Juve, da presidente ha fatto cose meravigliose. Io ho conosciuto l’imprenditore, il manager, che è diventato uno dei migliori al mondo. Boniperti sapeva come gestire le persone e questa è una delle cose che ho imparato da lui".

Le testimonianze di Beccantini, Damascelli e Bernardini Il progetto ricostruisce il percorso umano e professionale della leggenda bianconera grazie a un prezioso archivio filmico giornalistico e di famiglia, che si intreccia con i ricordi di chi ha conosciuto e condiviso con lui un pezzo di strada e ripercorre le trasformazioni del calcio italiano con le testimonianze di chi ha raccontato Boniperti sui giornali. I giornalisti Roberto Beccantini, Tony Damascelli e Marco Bernardini delineano l'ascesa dal ragazzo di Barengo al campione dei record, raccontando la nascita di uno dei grandi protagonisti del calcio italiano.

Tony Damascelli: "Giampiero è stato poesia, romanzo e storia" "Giampiero è stato poesia, romanzo e storia, tutte e tre le parti che compongono il senso della vita e del calcio, e lui le ha vissute. La mia generazione deve ringraziare la presenza di Giampiero Boniperti per quel periodo bellissimo della Juventus e non soltanto della Juventus".

Giovanni Minoli: "Boniperti ed Agnelli hanno rappresentato la Juve" Giovanni Minoli, storico giornalista e conduttore televisivo, autore delle due più celebri interviste a Giovanni Agnelli, affronta uno dei capitoli cruciali: il rapporto con l'Avvocato, le dinamiche del comando e il peso delle decisioni, anche nei momenti più bui. "Boniperti ha rappresentato la Juventus. Erano in due a farlo: Boniperti e Agnelli, non so in quale ordine. All’Heysel, Boniperti non voleva giocare la partita, ha dato il meglio di sé da tifoso, cittadino e leader. Chi conosce la Juventus, parla prima di tutto di Giampiero Boniperti".

Jonh Elkann: "Il presidente della mia infanzia e adolescenza" Il legame con gli Agnelli è centrale nel racconto, sia per la carriera da calciatore (con Umberto Agnelli presidente) sia da dirigente, sempre nel nome della Juventus. Un filo invisibile che tiene unita la storia, che continua ancora oggi, come ricorda John Elkann, in una significativa intervista – realizzata al J-Museum - che trasmette il senso di come la memoria e i valori siano stati tramandati con continuità nella sua famiglia. "È stato il presidente della mia infanzia e adolescenza. Rimane uno dei più grandi e importanti giocatori nella storia della Juventus e un grandissimo presidente. Il ricordo personale - le parole di Jonh Elkann- è probabilmente il ’93, quando abbiamo vinto la Coppa Uefa. Un anno importante in cui Baggio vinse il vinse il Pallone d'Oro e l'anno in cui Boniperti prese Del Piero. Sicuramente il passaggio di consegne tra lui e Del Piero rimane uno dei momenti generazionali più belli della storia del calcio e non solo della Juventus".

Un viaggio lungo oltre sessant’anni Un racconto che attraversa la storia dell’Italia, dalla ricostruzione del dopoguerra alla nascita del calcio moderno, seguendo storie, protagonisti ed eventi che hanno segnato intere generazioni. A soli diciannove anni, nel 1947/48, Boniperti è capocannoniere della Serie A con 27 reti davanti a Valentino Mazzola, leggendario capitano del Grande Torino, una figura ricordata, celebrata e onorata dal rivale juventino dopo la tragedia di Superga e per sempre. Sarà solo l’inizio di una carriera che da calciatore lo porterà a conquistare cinque scudetti e due Coppe Italia, contribuendo prima alla rinascita bianconera del dopoguerra e poi ai successi del leggendario Trio Magico con John Charles e Omar Sívori. In un viaggio lungo oltre sessant’anni di memoria e passioni condivise, arricchito dal prezioso archivio fotografico di Salvatore Giglio, tutte le voci e i volti di chi quella carriera l’ha narrata attraverso schizzi, foto, radio e tv, si susseguono e da Carlo, detto "Carlin", Bergoglio, a Nicolò Carosio, fino a Fabio Caressa, disegnano un cerchio che dal giugno del 1946 si completa nel settembre del 2011, la sera dell’inaugurazione della "Casa della Juventus".

Del Piero: "Boniperti miglior rappresentante di juventinità" E poi, Alessandro Del Piero, l'erede. L’ultimo capitolo della storia di Boniperti in bianconero, il lascito più poetico, l’atto d’amore finale: portare in maglia bianconera l’uomo che batterà tutti i suoi record. Ad Alex è affidato il racconto del passaggio di testimone tra due generazioni, unite dalla stessa maglia e da un destino comune: diventare simboli della Juventus. Un'eredità che non parla solo di record e traguardi ma soprattutto di valori, identità e appartenenza. "Boniperti è stato sicuramente il miglior rappresentante di juventinità. Io l’ho sempre visto così- le parole di Alessandro Del Piero - nessuno è stato come lui, con quel carisma, con quella voglia, con quel sorriso, il petto in fuori e la testa alta sempre".

Le voci degli amici, dei colleghi e dei campioni Tra i contenuti esclusivi del progetto non mancheranno le voci degli amici di Barengo, il paese natale di Boniperti, dove ancora oggi Giancarlo Donna e Romano Ferrari custodiscono i ricordi più intimi e cari. E ancora, su un minisito dedicato e sui canali digital di Sky Sport, le storie dei collaboratori più stretti, tra cui Piero Bianco; quelle dei tanti grandi campioni che hanno vinto nel decennio d’oro della sua presidenza bianconera, come Zoff, Causio, Brio e Tacconi; il commosso ricordo del massaggiatore Valerio Remino; l’affettuosa testimonianza di Nestore Sivori. E ancora l’omaggio di grandi campioni della Juventus più recente, Fabrizio Ravanelli e Antonio Conte.