Contro il Venezia, l'ingresso di Woltemade ha cambiato la Juventus. A Sky Calcio Club i dati dell'impatto dell'attaccante tedesco sulla produzione offensiva della squadra di Spalletti. Nel video i numeri e le valutazioni tecniche che spiegano come i bianconeri rendano al meglio quando c'è Woltemade al centro dell'attacco. La Juve tornerà in campo in Europa League contro l'Omonia Nicosia, in diretta giovedì 26 novembre su Sky Sport Uno e NOW

JUVENTUS-VENEZIA, GOL E PAGELLE