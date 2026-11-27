In vista della partita contro il Genoa (sabato alle 20.45 in diretta su Sky), Chivu recupera Zielinski, che potrebbe giocare titolare come centrocampista centrale: ballottaggio con Sucic. Bastoni sicuro assente: dopo l’infortunio rimediato contro lo Stoccarda ha svolto gli esami e si attendono gli esiti per conoscere i tempi di recupero. Lautaro pronto a tornare titolare in attacco, con un obiettivo: è a 2 gol dal secondo posto nella classifica dei marcatori interisti di tutti i tempi in Serie A