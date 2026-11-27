Da venerdì 27 a lunedì 30 novembre, la 13^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Venezia-Bologna, Inter-Genoa e Roma-Monza. Per tutto il weekend, pre e postpartita per ogni singolo match, aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 27 a lunedì 30 novembre appuntamento con la tredicesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 in campo Venezia-Bologna su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45 la sfida tra Inter e Genoa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 in programma Roma-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 20 e dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Stefano De Grandis e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Walter Zenga. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Federico Zancan e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Massimo Caputi e Giancarlo Marocchi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Lunedì sera, dalle 22.45, L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Alessandro Costacurta e Luca Gotti.