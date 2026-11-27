Torino-Lazio, la conferenza stampa di Gattuso LIVE
Alla vigilia della gara contro il Torino (sabato 28 novembre alle 18), l'allenatore della Lazio capolista presenta la sfida in conferenza stampa. Qui le sue parole in diretta
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"Devo essere onesto e obiettivo: meritava di più di quello che gli ho dato, a volte è giusto che avesse la faccia incazzosa. Ma io devo fare delle scelte. E' migliorato e ha delle doti perfette per la partita di domani. Deve giocare senza pressione senza dimostare niente a nessuno"
Prima dell'inizio, Gattuso prende la parola per fare il bilancio degli infortunati: "Taylor non sarà della partita, ha avuto un problema contro il Lecce, ha fatto la risonanza e c'è un po' di edema. La ripeterà lunedì, come Tavares, Sutalo e Marusic. Noslin e Zaccagni stanno bene"
Inizia la conferenza stampa di Gattuso a Formello
Domani Torino-Lazio. Gattuso parla oggi alle 12.15
Vigilia di campionato in casa Lazio: sabato 28 novembre, alle 18, la squadra di Gattuso, attualmente capolista in campionato, scende in campo a Torino, contro i granata. L'allenatore biancoceleste presenta i temi della sfida parlando in conferenza stampa dalle 12.15. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta