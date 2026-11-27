Dele-Bashiru può crescere ancora?

"Devo essere onesto e obiettivo: meritava di più di quello che gli ho dato, a volte è giusto che avesse la faccia incazzosa. Ma io devo fare delle scelte. E' migliorato e ha delle doti perfette per la partita di domani. Deve giocare senza pressione senza dimostare niente a nessuno"