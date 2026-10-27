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Serie A, gli allenatori più multati negli ultimi 5 anni: record negativo per Allegri

classifica

Introduzione

Le due giornate di squalifica dopo l'espulsione in Napoli-Roma e una multa da 10.000 euro. È questo il conto presentato dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina nelle prossime due trasferte degli azzurri, contro Monza e Juventus. Alla vigilia della sfida contro i biancorossi, l'allenatore ha annunciato in conferenza stampa la decisione di non presentare ricorso: "Ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, magari invece che due giornate di squalifica me ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due". Quella ricevuta dopo la partita con la Roma è l'ottava multa per Allegri dalla stagione 2021/22. Nel conteggio sono comprese le sanzioni in Serie A e Supercoppa italiana: le eventuali squalifiche rimediate in Supercoppa, infatti, possono ricadere sul campionato. Restano invece escluse quelle in Coppa Italia, dove le giornate di stop si scontano nella stessa competizione. Un conto salito a 85.000 euro, che lo mette in testa alla classifica degli allenatori più multati degli ultimi cinque anni. Di seguito la top 10.

 

ALLEGRI: "HO DECISO DI RINUNCIARE AL RICORSO". VIDEO

Quello che devi sapere

Gli allenatori multati fuori dalla top 10

Sono sette gli allenatori che, dalla stagione 2021/22, hanno ricevuto una sola multa di 5.000 euro o inferiore, restando fuori dalla top 10 dei più multati:

  • Cesc Fabregas (Como): 5.000 euro
  • Paulo Fonseca (Milan): 5.000 euro 
  • Marco Baroni (Lazio): 5.000 euro 
  • Sergio Conceiçao (Milan): 5.000 euro 
  • Thiago Motta (Bologna): 5.000 euro 
  • Luciano Spalletti (Napoli): 5.000 euro 
  • Paolo Vanoli (Fiorentina): 3.000 euro

Di seguito la top 10 dei più multati

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9) Roberto D'Aversa

  • Totale ammende: 10.000 euro
  • Numero di multe: 1
  • Club con cui è stato multato: Lecce
     

Le sanzioni nel dettaglio:

  • Serie A 23/24, Lecce-Verona 0-1: comportamento gravemente antisportivo – 10.000 euro. 

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9) Raffaele Palladino

  • Totale ammende: 10.000 euro 
  • Numero di multe:
  • Club con cui è stato multato: Monza e Fiorentina
     

Le sanzioni nel dettaglio: 

  • Serie A 24/25, Fiorentina-Milan 2-1: critica irrispettosa nei confronti degli arbitri – 5.000 euro;
  • Serie A 23/24, Napoli-Monza 0-0: contestazione plateale con un’espressione irriguardosa – 5.000 euro.

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7) Maurizio Sarri

  • Totale ammende: 15.000 euro
  • Numero di multe: 2
  • Club con cui è stato multato: Lazio
     

Le sanzioni nel dettaglio:

  • Serie A 23/24, Lazio-Atalanta 3-2: espressione irriguardosa – 10.000 euro;
  • Serie A 22/23, Spezia-Lazio 0-3: atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari – 5.000 euro

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7) Patrick Vieira

  • Totale ammende: 15.000 euro 
  • Numero di multe:
  • Club con cui è stato multato: Genoa

La sanzione nel dettaglio: 

  • Serie A 25/26, Bologna-Genoa 2-1: espressione irriguardosa nei confronti del quarto uomo – 15.000 euro.

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6) Antonio Conte

  • Totale ammende: 20.000 euro 
  • Numero di multe:
  • Club con cui è stato multato: Napoli
     

Le sanzioni nel dettaglio: 

  • Serie A 25/26, Inter-Napoli 2-2: reiterate proteste con frasi insultanti nei confronti degli ufficiali di gara – 15.000 euro;
  • Serie A 24/25, Parma-Napoli 0-0: atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore avversario – 5.000 euro.

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5) Simone Inzaghi

  • Totale ammende: 25.000 euro
  • Numero di multe:
  • Club con cui è stato multato: Inter
     

Le sanzioni nel dettaglio:

  • Serie A 2024/25, Inter-Udinese 2-1: contestazione plateale e reiterata di una decisione arbitrale – 5.000 euro;
  • Serie A 2024/25, Inter-Lazio 2-2: contestazione plateale di una decisione arbitrale e diverbio con l’allenatore avversario – 5.000 euro;
  • Serie A 2021/22, Inter-Milan 1-2: espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro – 15.000 euro.

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4) Ivan Juric

  • Totale ammende: 30.000 euro 
  • Numero di multe:
  • Club con cui è stato multato: Torino
     

Le sanzioni nel dettaglio:

  • Serie A 23/24, Torino-Fiorentina 0-0: frasi gravemente minacciose nei confronti dell’allenatore avversario – 15.000 euro;
  • Serie A 22/23, Napoli-Torino 3-1: espressioni irrispettose – 5.000 euro;
  • Serie A 22/23, Torino-Milan 2-1: espressioni irrispettose – 5.000 euro;
  • Serie A 21/22, Torino-Sassuolo 1-1: contestazione con veemenza – 5.000 euro.

 

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3) José Mourinho

  • Totale ammende: 40.000 euro
  • Numero di multe: 3
  • Club con cui è stato multato: Roma
     

Le sanzioni nel dettaglio:

  • Serie A 22/23, Cremonese-Roma 2-1: condotta antisportiva – 10.000 euro;
  • Serie A 21/22, Roma-Milan 1-2: parole irrispettose e atteggiamento ironico – 10.000 euro;
  • Serie A 21/22, Roma-Verona 2-2: gravi insinuazioni nei confronti dell’arbitro – 20.000 euro.

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2) Gian Piero Gasperini

  • Totale ammende: 50.000 euro
  • Numero di multe: 5
  • Club con cui è stato multato: Atalanta
     

Le sanzioni nel dettaglio: 

  • Serie A 24/25, Bologna-Atalanta 1-1: gesto provocatorio nei confronti dei tifosi avversari – 10.000 euro;
  • Serie A 24/25, Parma-Atalanta 1-3: epiteti insultanti nei confronti del quarto ufficiale – 10.000 euro;
  • Serie A 24/25, Atalanta-Inter 0-2: critica irrispettosa nei confronti dell’arbitro – 15.000 euro;
  • Serie A 21/22, Atalanta-Udinese 1-1: espressione irriguardosa – 5.000 euro;
  • Serie A 21/22, Fiorentina-Atalanta 1-0: espressione irrispettosa – 10.000 euro.

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1) Massimiliano Allegri

  • Totale ammende: 85.000 euro
  • Numero di multe: 8
  • Club con cui è stato multato: Juventus, Milan e Napoli
     

Le sanzioni nel dettaglio:

  • Serie A 26/27, Napoli-Roma 3-3: espressione ingiuriosa e espressione gravemente irrispettosa – 10.000 euro;
  • Serie A 25/26, Milan-Bologna 1-0: contestazione plateale al quarto uomo – 10.000 euro;
  • Serie A 25/26, Milan-Lazio 1-0: atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria – 10.000 euro;
  • Supercoppa italiana 2025, Napoli-Milan 2-0: atteggiamento provocatorio ed espressioni offensive nei confronti di un dirigente avversario – 10.000 euro;
  • Serie A 23/24, Juventus-Udinese 0-1: critica irrispettosa – 10.000 euro;
  • Serie A 23/24, Genoa-Juventus 1-1: ingresso nello spogliatoio degli arbitri e contestazione in modo irrispettoso – 10.000 euro;
  • Serie A 22/23, Juventus-Salernitana 2-2: offese generiche alla classe arbitrale – 15.000 euro;
  • Serie A 21/22, Juventus-Napoli 1-1: espressioni gravemente offensive – 10.000 euro.

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