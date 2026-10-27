Introduzione

Le due giornate di squalifica dopo l'espulsione in Napoli-Roma e una multa da 10.000 euro. È questo il conto presentato dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina nelle prossime due trasferte degli azzurri, contro Monza e Juventus. Alla vigilia della sfida contro i biancorossi, l'allenatore ha annunciato in conferenza stampa la decisione di non presentare ricorso: "Ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, magari invece che due giornate di squalifica me ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due". Quella ricevuta dopo la partita con la Roma è l'ottava multa per Allegri dalla stagione 2021/22. Nel conteggio sono comprese le sanzioni in Serie A e Supercoppa italiana: le eventuali squalifiche rimediate in Supercoppa, infatti, possono ricadere sul campionato. Restano invece escluse quelle in Coppa Italia, dove le giornate di stop si scontano nella stessa competizione. Un conto salito a 85.000 euro, che lo mette in testa alla classifica degli allenatori più multati degli ultimi cinque anni. Di seguito la top 10.

ALLEGRI: "HO DECISO DI RINUNCIARE AL RICORSO". VIDEO