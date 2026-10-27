Serie A, gli allenatori più multati negli ultimi 5 anni: record negativo per Allegriclassifica
Introduzione
Le due giornate di squalifica dopo l'espulsione in Napoli-Roma e una multa da 10.000 euro. È questo il conto presentato dal giudice sportivo a Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina nelle prossime due trasferte degli azzurri, contro Monza e Juventus. Alla vigilia della sfida contro i biancorossi, l'allenatore ha annunciato in conferenza stampa la decisione di non presentare ricorso: "Ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, magari invece che due giornate di squalifica me ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due". Quella ricevuta dopo la partita con la Roma è l'ottava multa per Allegri dalla stagione 2021/22. Nel conteggio sono comprese le sanzioni in Serie A e Supercoppa italiana: le eventuali squalifiche rimediate in Supercoppa, infatti, possono ricadere sul campionato. Restano invece escluse quelle in Coppa Italia, dove le giornate di stop si scontano nella stessa competizione. Un conto salito a 85.000 euro, che lo mette in testa alla classifica degli allenatori più multati degli ultimi cinque anni. Di seguito la top 10.
Quello che devi sapere
Gli allenatori multati fuori dalla top 10
Sono sette gli allenatori che, dalla stagione 2021/22, hanno ricevuto una sola multa di 5.000 euro o inferiore, restando fuori dalla top 10 dei più multati:
- Cesc Fabregas (Como): 5.000 euro
- Paulo Fonseca (Milan): 5.000 euro
- Marco Baroni (Lazio): 5.000 euro
- Sergio Conceiçao (Milan): 5.000 euro
- Thiago Motta (Bologna): 5.000 euro
- Luciano Spalletti (Napoli): 5.000 euro
- Paolo Vanoli (Fiorentina): 3.000 euro
Di seguito la top 10 dei più multati
9) Roberto D'Aversa
- Totale ammende: 10.000 euro
- Numero di multe: 1
- Club con cui è stato multato: Lecce
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 23/24, Lecce-Verona 0-1: comportamento gravemente antisportivo – 10.000 euro.
9) Raffaele Palladino
- Totale ammende: 10.000 euro
- Numero di multe: 2
- Club con cui è stato multato: Monza e Fiorentina
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 24/25, Fiorentina-Milan 2-1: critica irrispettosa nei confronti degli arbitri – 5.000 euro;
- Serie A 23/24, Napoli-Monza 0-0: contestazione plateale con un’espressione irriguardosa – 5.000 euro.
7) Maurizio Sarri
- Totale ammende: 15.000 euro
- Numero di multe: 2
- Club con cui è stato multato: Lazio
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 23/24, Lazio-Atalanta 3-2: espressione irriguardosa – 10.000 euro;
- Serie A 22/23, Spezia-Lazio 0-3: atteggiamento provocatorio nei confronti dei tifosi avversari – 5.000 euro.
7) Patrick Vieira
- Totale ammende: 15.000 euro
- Numero di multe: 1
- Club con cui è stato multato: Genoa
La sanzione nel dettaglio:
- Serie A 25/26, Bologna-Genoa 2-1: espressione irriguardosa nei confronti del quarto uomo – 15.000 euro.
6) Antonio Conte
- Totale ammende: 20.000 euro
- Numero di multe: 2
- Club con cui è stato multato: Napoli
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 25/26, Inter-Napoli 2-2: reiterate proteste con frasi insultanti nei confronti degli ufficiali di gara – 15.000 euro;
- Serie A 24/25, Parma-Napoli 0-0: atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore avversario – 5.000 euro.
5) Simone Inzaghi
- Totale ammende: 25.000 euro
- Numero di multe: 3
- Club con cui è stato multato: Inter
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 2024/25, Inter-Udinese 2-1: contestazione plateale e reiterata di una decisione arbitrale – 5.000 euro;
- Serie A 2024/25, Inter-Lazio 2-2: contestazione plateale di una decisione arbitrale e diverbio con l’allenatore avversario – 5.000 euro;
- Serie A 2021/22, Inter-Milan 1-2: espressioni gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro – 15.000 euro.
4) Ivan Juric
- Totale ammende: 30.000 euro
- Numero di multe: 4
- Club con cui è stato multato: Torino
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 23/24, Torino-Fiorentina 0-0: frasi gravemente minacciose nei confronti dell’allenatore avversario – 15.000 euro;
- Serie A 22/23, Napoli-Torino 3-1: espressioni irrispettose – 5.000 euro;
- Serie A 22/23, Torino-Milan 2-1: espressioni irrispettose – 5.000 euro;
- Serie A 21/22, Torino-Sassuolo 1-1: contestazione con veemenza – 5.000 euro.
3) José Mourinho
- Totale ammende: 40.000 euro
- Numero di multe: 3
- Club con cui è stato multato: Roma
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 22/23, Cremonese-Roma 2-1: condotta antisportiva – 10.000 euro;
- Serie A 21/22, Roma-Milan 1-2: parole irrispettose e atteggiamento ironico – 10.000 euro;
- Serie A 21/22, Roma-Verona 2-2: gravi insinuazioni nei confronti dell’arbitro – 20.000 euro.
2) Gian Piero Gasperini
- Totale ammende: 50.000 euro
- Numero di multe: 5
- Club con cui è stato multato: Atalanta
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 24/25, Bologna-Atalanta 1-1: gesto provocatorio nei confronti dei tifosi avversari – 10.000 euro;
- Serie A 24/25, Parma-Atalanta 1-3: epiteti insultanti nei confronti del quarto ufficiale – 10.000 euro;
- Serie A 24/25, Atalanta-Inter 0-2: critica irrispettosa nei confronti dell’arbitro – 15.000 euro;
- Serie A 21/22, Atalanta-Udinese 1-1: espressione irriguardosa – 5.000 euro;
- Serie A 21/22, Fiorentina-Atalanta 1-0: espressione irrispettosa – 10.000 euro.
1) Massimiliano Allegri
- Totale ammende: 85.000 euro
- Numero di multe: 8
- Club con cui è stato multato: Juventus, Milan e Napoli
Le sanzioni nel dettaglio:
- Serie A 26/27, Napoli-Roma 3-3: espressione ingiuriosa e espressione gravemente irrispettosa – 10.000 euro;
- Serie A 25/26, Milan-Bologna 1-0: contestazione plateale al quarto uomo – 10.000 euro;
- Serie A 25/26, Milan-Lazio 1-0: atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria – 10.000 euro;
- Supercoppa italiana 2025, Napoli-Milan 2-0: atteggiamento provocatorio ed espressioni offensive nei confronti di un dirigente avversario – 10.000 euro;
- Serie A 23/24, Juventus-Udinese 0-1: critica irrispettosa – 10.000 euro;
- Serie A 23/24, Genoa-Juventus 1-1: ingresso nello spogliatoio degli arbitri e contestazione in modo irrispettoso – 10.000 euro;
- Serie A 22/23, Juventus-Salernitana 2-2: offese generiche alla classe arbitrale – 15.000 euro;
- Serie A 21/22, Juventus-Napoli 1-1: espressioni gravemente offensive – 10.000 euro.