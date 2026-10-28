"Emozionante ritrovare Spalletti, perché dopo mio padre è quello che mi ha più segnato e mi ha fatto venire la voglia di fare questo lavoro - dice a Dazn - Ce l'ho sempre avuto accanto, ho un ricordo fantastico di lui, quando lo vedo lo lego all'aspetto familiare e poi da allenatore lo conoscete, secondo me il più forte di tutti anche se ne ho avuto grandi come Luis Enrique e Conte"