100^ presenza di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni.
Genoa-Juventus, il risultato in diretta LIVE
Parte forte la Juventus che in apertura di gara ci prova un paio di volte con Alajbegovic. La squadra di De Rossi riguadagna campo e trova il vantaggio con Ehizibue su assist di Baldanzi. Il Genoa raddoppia proprio con Baldanzi che sfrutta un'azione individuale di Vitinha. Diretta sull'app DAZN e DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
83' - La Juve prova l'assalto finale alla ricerca del gol che potrebbe riaprire un incontro che finora il Genoa ha condotto con grandissima attenzione difensiva
81' - Escono Osmajic e Amorim, entrano Colombo e Wiafe
77' - Esce Douglas Luiz, entra Koopmeiners
70' - Ammonito Zhegrova
69' - Escono Baldanzi e Ehizibue, entrano Messias e Meichtry
67' - Continua ad attaccare la squadra di Spalletti, guizzo di Kolo Muani, palla a Woltemade che la tocca per l'intervento di McKennie, ma il Genoa è attento e sbroglia una situazione complicata
65' - Spinge la Juventus e Bremer ci prova con una girata di testa che finisce alta non di molto
59' - Entrano Boga e Cabal, escono Cambiaso e Sarr
Il Genoa ha tentato 11 conclusioni in questa partita, un dato più alto rispetto alla sua media stagionale di 10.6 tiri in Serie A.
57' - Ennesima ripartenza del Genoa con Vitinha che fa tutto da solo, arriva ai 20 metri e calcia, la palla finisce oltre la traversa
53' - Bella imbucata per Kolo Muani che perde l'attimo, Marcandalli copre e Bijlow esce e blocca la palla
51' - Trama della gara sempre la stessa anche in questa ripresa, la Juve prova ad attaccare, il Genoa difende bene e prova a ripartire negli spazi
La Juventus ha subito due gol in un 1° tempo di un match di Serie A per la prima volta dal 16 marzo 2025 contro la Fiorentina (0-2 nella prima frazione anche in quel caso).
Genoa-Juventus 2-0
Si riparte a Marassi
Escono Gatti e Alajbegovic, entrano Zhegrova e Woltemade
Randal Kolo Muani ha giocato solo 8 palloni nel primo tempo.
Genoa-Juventus, l'andamento del primo tempo
Genoa-Juventus 2-0
47' - Occasione Juve con Alajbegovic che mette palla dietro per Kalulu che calcia d'interno ma mette a lato
45' - Due minuti di recupero
40' - Ellertsson costretto a uscire per infortunio, entra Mitaj
Tommaso Baldanzi ha sia segnato un gol che fornito un assist nello stesso match per la prima volta in Serie A.
La Juventus è la squadra contro cui Tommaso Baldanzi ha realizzato più gol in Serie A: tre delle sue nove reti nel torneo sono infatti arrivate contro i bianconeri.
35' - Ennesima ripartenza del Genoa con Frendrup che va via in campo aperto, poi la conclusione in diagonale è troppo schiacciata e si perde sul fondo ma la Juve sta rischiando tantissimo
32' - Juve completamente sbilanciata adesso e si espone alle ripartenze molto verticali organizzate dalla squadra di De Rossi
28' - Raddoppia il Genoa: segna Baldanzi
Kalulu perde il duello con Vitinha che ha campo aperto, Kalulu rientra, Vitinha prova a dribblarlo ma la palla finisce a Baldanzi che scaraventa alle spalle di Vicario
28' - Prova a spingere adesso la Juventus che riesce rapidamente a portarsi in avanti ma è poco lucida, al momento, in zona di rifinitura
23' - Altra ripartenza potenzialmente letale del Genoa che attacca bene la profondità con Osmajic, conclusione in diagonale che si spegne sull'esterno della rete
20' - Continua ad attaccare da sinistra il Genoa, la Juve sta soffrendo su quella corsia
Quinta rete di Kingsley Ehizibue in Serie A, l'ultima risaliva allo scorso 2 maggio con la maglia dell'Udinese contro il Torino.
Il Genoa ha avuto il 75.8% di possesso palla nei primi 15 minuti di partita.
Il Genoa ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 5 partite interne di Serie A.
La Juventus non ha vinto alcuno degli ultimi 13 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 29 novembre 2025 contro il Cagliari.
Tommaso Baldanzi ha fornito il suo primo assist in questa stagione di Serie A.
12' - Genoa in vantaggio: segna Ehizibue
La squadra di De Rossi insiste e sfonda a sinistra, palla tesa e rasoterra messa in mezzo da Baldanzi, sul secondo palo arriva Ehizibue che calcia, Cambiaso devia e beffa Vicario
10' - Adesso il Genoa ha guadagnato campo e soprattutto a sinistra risulta molto pericoloso. Juve sulla difensiva in questo frangente
8' - Bene il Genoa in ripartenza, la palla arriva a Ellertsson che calcia, altra deviazione in calcio d'angolo
4' - Juve molto aggressiva in questo avvio ma il genoa prova a ripartire negli spazi, conclusione di Baldanzi e palla deviata in angolo
3' - Prima iniziativa da parte della Juve, da sinistra con Alajbegovic che calcia in diagonale, la palla termina sul fondo
Genoa-Juventus 0-0
Si parte a Marassi
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Squadre in campo e inno della Serie A
Si affrontano la squadra che ha segnato finora più gol nel torneo con cross dalle fasce (la Juventus con cinque reti) e una delle tre che non ne hanno ancora incassati da questa situazione di gioco (il Genoa, al pari di Como e Lazio).
La Juventus è l'unica squadra in questa Serie A a non aver ancora segnato né subito gol nei primi 15 minuti di gioco, sia nel primo che nel secondo tempo
Il Genoa ha effettuato 6 cambi dall'ultimo incontro di Serie A, record per il club tra due partite di questa stagione.
Il Genoa è l’unica squadra a non avere né segnato né subito gol di testa in questo campionato; l’ultimo realizzato con questo fondamentale in Serie A è stato lo scorso marzo contro il Verona (Leo Østigård), mentre l’ultimo incassato risale ad aprile, contro il Como (Assane Diao).
De Rossi: "Spalletti il più grande di tutti"
"Emozionante ritrovare Spalletti, perché dopo mio padre è quello che mi ha più segnato e mi ha fatto venire la voglia di fare questo lavoro - dice a Dazn - Ce l'ho sempre avuto accanto, ho un ricordo fantastico di lui, quando lo vedo lo lego all'aspetto familiare e poi da allenatore lo conoscete, secondo me il più forte di tutti anche se ne ho avuto grandi come Luis Enrique e Conte"
Spalletti: "De Rossi immenso, da calciatore ma lo sarà anche da allenatore"
"Io sono sempre stato convinto che l'immenso De Rossi da calciatore lo sarebbe stato anche da allenatore e non lo dico perché gli voglio bene - dice a Dazn - ma perché lo conosco come persona e come professionista"
A partire dallo scorso marzo, la Juventus ha collezionato 11 ‘clean sheet’ in Serie A, compreso quello nell’ultimo turno contro il Lecce: nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (11 anche la Roma) nel massimo torneo.
Tra le squadre che occupano la seconda parte del tabellone, soltanto il Bologna ha subito meno gol (10) del Genoa (13) in questo torneo
Secondo incrocio da allenatori tra Daniele De Rossi e Luciano Spalletti in Serie A, dopo quello dello scorso aprile, vinto dal tecnico dei bianconeri per 2-0, all’Allianz Stadium
Il Genoa non vince contro una squadra che occupa le prime nove posizioni in classifica a inizio giornata di campionato dallo scorso 8 marzo contro la Roma: 2-1, al Ferraris, alla 28^ giornata di Serie A.
La formazione della Juventus in grafica
Con il gol contro il Lecce, Weston McKennie ha interrotto un digiuno di 819’ per quanto riguarda le partecipazioni al gol in Serie A, ovvero dall’assist fornito contro il Bologna il 19 aprile 2026 (per la rete di Kephren Thuram). Lo statunitense potrebbe segnare per due match di fila nel torneo per la prima volta da febbraio (contro Parma e Lazio).
La formazione del Genoa in grafica
Genoa, le scelte di formazione
De Rossi gioca con Osmajic riferimento più avanzato. Alle sue spalle trio di trequartisti con Baldanzi, Vitinha e Ellertsson. Frendrup e Amorim la diga di centrocampo
Genoa e Juventus hanno pareggiato soltanto uno degli ultimi 13 confronti al Ferraris in Serie A: quello per 1-1 del 15 dicembre 2023; quattro vittorie dei liguri e otto dei piemontesi completano il bilancio
Juventus, le scelte di formazione
Spalletti manda in campo Kolo Muani come riferimento più avanzato. Alle sue spalle Alajbegovic. A centrocampo c'è McKennie con Sarr e Douglas Luiz. A destra Kalulu, a sinistra Cambiaso
Dal primo assist in Serie A (2011/12 col Milan), Stephan El Shaarawy è uno dei due soli attaccanti, al pari di Paulo Dybala, ad avere fornito un passaggio vincente in più stagioni differenti nel massimo torneo: 13 (sulle 15 disputate finora nel periodo).
Sei delle ultime 10 reti segnate nelle sfide tra Genoa e Juventus sono arrivate su sviluppi di palla inattiva: due a seguito di corner, una di rimessa laterale, tre su rigore.
La Juventus inizia in media le proprie sequenze a 44.2 metri dalla propria porta: soltanto l’Inter conta un valore più alto (45.4 metri) in questo torneo; 42.1 mt invece per il Genoa, ottavo in questa classifica, al pari del Milan.
La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A: 71 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 116 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (233).
Le formazioni ufficiali
GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Amorim; Baldanzi, Vitinha, Ellertsson; Osmajic. All. De Rossi
JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
Tutto pronto al Ferraris per Genoa-Juve
Statistiche e curiosità
La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A: 71 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 116 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (233).
Juve, clean sheet nelle ultime cinque sfide con Genoa
La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa e potrebbe collezionare sei clean sheet consecutivi contro il Grifone per la prima volta nel torneo (cinque anche tra ottobre 1964 e ottobre 1976)
Juve, squadra in questo campionato che ha subito meno tiri
La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri in generale (68), meno conclusioni nello specchio (23) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals Against (4.4, seguita dall'Inter con 8.2 in questa speciale graduatoria).
Genoa vittorioso in due delle ultime tre di campionato
Il Genoa ha vinto in due delle ultime tre partite di campionato (1 sconfitta), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 gare nella competizione (3 pareggi, 9 sconfitte); il Grifone ha trovato il successo nelle ultime due gare casalinghe di Serie A e non arriva a tre di fila dal periodo gennaio-febbraio 2025, con Patrick Vieira in panchina.
Genoa ko senza gol nelle ultime due sfide con la Juve
Il Genoa ha perso senza segnare le due sfide casalinghe più recenti contro la Juventus in Serie A e potrebbe collezionare tre ko di fila davanti ai propri tifosi contro i bianconeri solo per la terza volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1958 e il 1960 e il periodo tra il 1949 e il 1953.
Juve, mai lo stesso risultato nelle ultime otto trasferte di A
La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime otto trasferte giocate in Serie A (4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta) e -dopo il successo di Lecce - potrebbe vincere in due trasferte di campionato consecutive per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2026 (contro Udinese e Atalanta in quel caso).
Genoa, il 67% dei gol segnati nella prima mezz'ora
Il Genoa ha segnato il 67% dei propri gol in campionato - inclusi tutti gli ultimi tre - nella prima mezz'ora di gioco: si tratta di un dato record in questa Serie A; al tempo stesso è una delle tre squadre nella competizione - insieme a Cagliari e Udinese - che da inizio ottobre non hanno segnato alcuna rete nei secondi tempi.
Ellertsson ha segnato uno dei suoi quattro gol in A contro la Juve
Mikael Ellertsson ha segnato uno dei suoi quattro gol in Serie A contro la Juventus, con la maglia del Venezia il 14 dicembre 2024; il centrocampista del Genoa, in otto giornate finora (una rete, un assist), ha già eguagliato il bottino di partecipazioni al gol che aveva totalizzato in tutto lo scorso campionato (1G+1A in 36 gare con il Grifone).
Douglas Luiz sempre in campo nelle 11 gare della Juve in stagione
Douglas Luiz - gol e assist contro il Lecce - non partecipa attivamente ad almeno una rete per due presenze di fila considerando tutte le competizioni dei Big-5 tornei europei da febbraio-marzo 2024 (con la maglia dell'Aston Villa); il brasiliano è uno dei quattro giocatori della Juventus 2026/27 ad essere sceso in campo in tutte le 11 gare stagionali finora (insieme a Bremer, Pierre Kalulu e Randal Kolo Muani).
Bremer, contro il Genoa il suo primo gol in Serie A
Gleison Bremer ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa al Ferraris, il 30 novembre 2019 con la maglia del Torino; il Grifone è uno dei due bersagli preferiti del brasiliano nella competizione (tre reti, come contro il Cagliari) ed è anche una delle due squadre contro cui ha vinto più partite nel massimo campionato italiano (sette, come contro il Sassuolo).