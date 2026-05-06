l'intervista
Fontana, lo scudetto va veloce: “Barella il simbolo, in Pio rivedo l’Arianna del 2006”
Ha vissuto la notte scudetto in America, ma non per questo si è goduta di meno il trionfo nerazzurro. Per Arianna Fontana, la più medagliata tra le atlete olimpiche della storia azzurra, il 2026 è decisamente un anno da ricordare. Ora anche per motivi calcistici
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