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l'intervista

Fontana, lo scudetto va veloce: “Barella il simbolo, in Pio rivedo l’Arianna del 2006”

Massimo Discenza

©IPA/Fotogramma

Ha vissuto la notte scudetto in America, ma non per questo si è goduta di meno il trionfo nerazzurro. Per Arianna Fontana, la più medagliata tra le atlete olimpiche della storia azzurra, il 2026 è decisamente un anno da ricordare. Ora anche per motivi calcistici

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