Sono ufficiali date e orari delle partite fino alla 19^ giornata, ovvero fino al primo turno che si giocherà nel 2024 in occasione della "Epifania" (6 e 7 gennaio). Un solo turno infrasettimanale in vista, poi squadre in campo ogni weekend, fatta eccezione per due pause dedicate alle Nazionali. Ultimi appuntamenti del 2023 quelli del 22-23 dicembre e 29-30 dicembre

IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA