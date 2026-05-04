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il protagonista

Calhanoglu, il dieci che resiste al tempo

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini
©Getty

Arretrato ma intatto nella visione, capace di leggere e scrivere il gioco. All’Inter Hakan Calhanoglu è diventato molto più di un regista: è l’armonia che tiene insieme talento, ritmo e destino

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