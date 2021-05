6/22

19 LUGLIO 2019, ICARDI "FRENA" IL MERCATO

"Pensavo di essere più avanti: rispetto ai piani concordati con la società, siamo in ritardo sia nelle uscite che nelle entrate". Conte lancia messaggi alla società e commenta così il mercato nerazzurro, che non si sblocca anche a causa del "caso Icardi": il giocatore vorrebbe restare e giocarsi le sue chance, ma per Conte è fuori dal progetto: "Abbiamo la necessità di snellire e creare un gruppo, resto fiducioso ma dobbiamo darci una mossa, per me è importante avere tempo per lavorare con i giocatori"