In panchina c'è Luciano Spalletti che, solo l'anno prima, ha firmato il ritorno in Champions League dei nerazzurri. Il salto ancor più ambizioso verso lo scudetto, però, non arriva. Il sistema più gettonato dell'attuale Ct azzurro è il 4231, ruotando molto interpreti e ruoli a centrocampo. La formazione tipo è:

4-2-3-1: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi

Tante, come detto, le alternative: in fascia a destra giocava spesso anche Vrsaljko, come Miranda in difesa. A centrocampo tanto spazio a Gagliardini e a Borja Valero (a volte più alto da trequartista al posto di Nainggolan o arretrato in mezzo al campo). Minuti in fascia per Keita e in attacco per un giovane attaccante argentino acquistato quell'estate, un certo Lautaro Martinez…