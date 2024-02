1/14

Abbiamo analizzato la "provenienza" dei gol dei principali realizzatori della Serie A: da dove gli arrivano gli assist? Partiamo però subito con "un'eccezione". Zaccagni non è una prima punta, ma il suo caso merita una menzione: 2 dei suoi 3 gol in questo campionato sono arrivati su assist di Felipe Anderson, da un'ala all'altra, dunque, con Immobile al centro che al momento stenta (e non compare in classifica)