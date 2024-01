Tifoso giallorosso, prima ancora che capitano e bandiera della squadra: nel gennaio 2020 Daniele De Rossi si tolse lo sfizio di andare a vedere un derby in Curva Sud, come faceva da bambino con il papà. Fu necessario un travestimento per non essere riconosciuto e travolto dall'affetto dei tifosi. Ecco il video della sua preparazione...

