La successiva "staffetta" sarà quella del 12 settembre 1993, con Ravanelli. Gli subentra al minuto 74 di Foggia-Juventus, per il suo esordio in Serie A. In quella Juve, allenata da Trapattoni, giocavano fior di campioni. Ricordi chi erano i compagni di squadra di Del Piero al suo primo anno in A? E cosa fanno oggi?