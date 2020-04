As Roma Story, stasera appuntamento con Edin Dzeko

Dall’infanzia a Sarajevo, fino a diventare il capitano giallorosso. E' l'approfondimento monografico della serie “As Roma Story”, dedicato al campione bosniaco. La vita professionale di Dzeko, ma non solo, raccontata nei minimi dettagli, dalle giovanili dello Zeljeznicar all’esperienza col Teplice in Repubblice Ceca; dallo storico titolo in Bundesliga col Wolfsburg, alla vittoria all’ultimo respiro della Premier League con il Manchester City. Fino all’approdo in Italia alla Roma. Immagini inedite, racconti emozionanti e una serie infinita di gol. Appuntamento sabato 11 aprile alle 20.45 e domenica alle 16 su Sky Sport Uno, disponibile on demand

