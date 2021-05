28/28 ©Getty

ELDEID HYSAJ (2011-2015): 109 presenze e 1 gol



MARIO RUI (2013-2016): 101 presenze e zero gol



LORENZO TONELLI (2010-2016): 174 presenze e 15 gol



Ma anche tanti altri giocatori attualmente in Serie A come: Di Lorenzo, Verdi, Soriano, Hamed Traoré, Skorupski, Farias, Dimarco o Dragowski.