Con la vittoria sul Cosenza, l'Empoli festeggia aritmeticamente il ritorno in Serie A con due giornate d'anticipo. La Salernitana vince al 96' e mantiene il secondo posto, il Monza batte il Lecce e lo aggancia in classifica

L'Empoli torna in Serie A. Dopo la retrocessione di due anni fa e il cammino verso la risalita che nella passata stagione si fermò ai playoff, la squadra di Dionisi si guadagna la promozione con due giornate d'anticipo, dopo una cavalcata che l'ha vista nelle posizioni di vertice fin dall'inizio del campionato e capolista solitaria dalla 17.a giornata in poi.



Dopo il primo "match-point" sprecato ad Ascoli (sconfitta per 2-0), è stata decisiva la vittoria nel turno infrasettimanale sul Cosenza, 4-0 con risultato già al sicuro dopo il primo tempo, con cui l'Empoli - a due giornate dalla fine - mantiene il +7 sulla Salernitana (vittoriosa contro il Pordenone con un rigore al 96') e va a +9 sul Lecce, battuto e raggiunto nello scontro diretto dal Monza. Con l'Empoli promosso, dunque, è apertissima la lotta per il secondo posto che vale un'altra promozione immediata, senza passare dai playoff, con la Salernitana a 63 punti che precede la coppia Lecce-Monza a 61.