4 - Armando Izzo – Un solo gol segnato, zero assist ma un ottimo 118,5 portato a casa. Certo le 19 presenze su 19 possibili hanno avuto il loro peso aumentando il fatturato grazie a un voto in pagella sempre presente. Izzo però è stato anche molto costante con le sufficienze: per molti fantallenatori anche una serie di 6, unita a qualche 6,5 che vanno a bilanciare i 5, è fondamentale e può fare la differenza. Izzo non è uno che timbra il cartellino con frequenza (ovvero non segna molto) ma se non avete difensori costanti come lui, potreste avere grossi problemi.