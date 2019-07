Nella prima frazione, il Genoa è sceso in campo col 3-5-2 e con Goran Pandev ancora nel ruolo di regista. In attacco la coppia Favilli-Sanabria, entrambi andati a segno. Esordio per Oscar Hiljemark, tornato in campo sei mesi dopo lo stop forzato per l'operazione all'anca avvenuto lo scorso gennaio