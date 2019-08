INGLESE (Parma) - SCONSIGLIATO - Udinese alla seconda gara di fila in casa. Aver vinto contro il Milan ha reso meno determinate lo scontro con il Parma ma è pur sempre una sfida da non perdere. Contro i rossoneri, la squadra di Tudor ha concesso zero a uno come Piatek. Parma che magari proporrà una squadra più offensiva con Karamoh titolare. Velocità e ripartenze sembrano essere ancora il marchio di fabbrica di D'Aversa. Buon per Gervinho, un po' meno per Inglese