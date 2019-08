Superscudetto, è tornato il fantagioco di Sky

Superscudetto è tornato!

Anche quest'anno il fantagioco Sky a tema Serie A ti permette di sfidare allenatori da tutta Italia per provare a vincere i numerosi premi in palio.

In questa stagione non soltanto i primi potranno aggiudicarsi le ricompense: dopo ogni giornata di campionato sarà estratto a sorte un giocatore, tra coloro che hanno salvato la formazione, a cui sarà assegnato un premio speciale!

Gestire la formazione è più semplice che mai: per la prima volta sarà disponibile anche un app mobile gratuita, a breve disponibile negli store iOS e Android per permetterti di apportare le modifiche quando e dove preferisci.

Cosa aspetti? Partecipa subito!

Superscudetto, le modalità di gioco

Il concorso con tanti premi in palio

Registrati gratuitamente sul sito e crea fino a 3 fanta squadre di Serie A scegliendo 11 titolari e 7 panchinari. Gestisci le tue fanta squadre durante tutto il corso del campionato, dalla 1^ alla 38^ giornata, andando alla caccia dei numerosi premi, sia di giornata che di classifica generale.

Puoi fare mercato alla fine di ogni giornata e tutte le squadre iscritte entro la fine della 2^ giornata parteciperanno di diritto alla Coppa Sky, che mette in palio ulteriori premi per i vincitori.

Le novità del Fanta 2019/2020

Utilizzando la stessa squadra del Concorso, sfida i tuoi amici creando o unendoti ai Campionati Privati con rose non esclusive! Potrai consultare una classifica dedicata e confrontare il tuo punteggio con quello dei tuoi amici.

Le Leghe private di Superscudetto

Questa è la modalità per sfidare i tuoi amici creando squadre con rose esclusive attraverso meccanismi ad asta.

Ciascun presidente di lega può personalizzare dettagli e regole della propria lega ed invitare i propri amici a farne parte.

Per gestire le formazioni, ha a disposizione uno dei meccanismi di asta oppure l’inserimento manualmente le rose sul sito.

Il presidente e i partecipanti alla Lega potranno inoltre utilizzare il software di gestione e supporto delle aste (Assistente Asta Offline) che solitamente si fanno tra amici con carta e penna.

Come iniziare a giocare

Per poter giocare a Superscudetto è necessario essere in possesso di uno SkyID.

Per creare uno SkyID Non è necessario essere cliente Sky, è sufficiente completare il seguente processo di registrazione. Clicca qui per registrarti

NB: è necessario confermare la registrazione cliccando sul link che riceverai via email al termine del processo sul sito.

Una volta in possesso delle credenziali, queste possono essere utilizzate direttamente su superscudetto.sky.it per iniziare a giocare!

Domande e risposte

Superscudetto richiede una quota d’iscrizione?

No, il gioco è completamente gratuito.

Non mi sono iscritto entro la prima giornata. Posso ancora partecipare?

Assolutamente sì. Per le squadre create a concorso già iniziato è previsto un punteggio d'ingresso pari alla media punti di tutte le fanta-squadre iscritte, moltiplicato per il numero di giornate già disputate.

Quali premi sono messi in palio?

Per la stagione 2019/2020 sono in palio premi per i primi 3 giocatori di ogni giornata, i primi 10 nella classifica generale e i giocatori che raggiungono dai quarti di finale alla finale della Coppa Sky.

In più, per ogni giornata di campionato è previsto un premio ad estrazione tra tutti i giocatori che abbiano salvato la propria formazione per quella specifica giornata. Per consultare tutti i dettagli consulta il regolamento di Superscudetto.

Sono previsti premi per i risultati ottenuti nelle leghe?

No, le leghe sono una modalità a puro fine ludico, pertanto non determinano l’assegnazione dei premi, che sono in palio esclusivamente per la modalità Concorso.

Posso giocare sia al Concorso che alle Leghe?

R: Sì, ogni giocatore può iscrivere fino a 3 squadre nella modalità Concorso e partecipare a diverse leghe. NB: Le formazioni schierate nella modalità Concorso e nelle Leghe sono completamente indipendenti l’una dall’altra.

Per ulteriori informazioni, puoi visitare https://superscudetto.sky.it/faq

I consigli sul Fanta

Superscudetto si è arricchito di una sezione interamente pensata per i giocatori: non solo consigli, ma anche live match delle gare più importanti di Serie A, focus sui voti e le pagelle Sky, le probabili formazioni, i gol e gli highlights. Controlla le ultime news su https://superscudetto.it