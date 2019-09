Fantacalcio, i giocatori da prendere a 1 all'asta

Simone Iacoponi (Parma) - Non è una scommessa e nell’immaginario collettivo non è nemmeno uno da chiamare per forza. C’è di buono che parliamo di un titolare più che sicuro di una squadra che può far bene. La difesa non è certo un colabrodo e le chance di avere buonissimi riscontri dai suoi voti in pagella è alta. In più D’Aversa ha sempre dimostrato che, una volta trovato il giusto assetto, difficilmente cambia i ‘titolarissimi’