Consigli fantacalcio: i centrocampisti che giocano in attacco

JOAO PEDRO (Cagliari) – Come andrà Simeone da vice Pavoletti? Molto del medio lungo periodo dipende dalla risposta a questa domanda. Cerri al momento non sempre poter sostenere il peso dell’attacco mentre c’è la soluzione ibrida. Maran, come punto di riferimento, ha Joao Pedro. Il centrocampista con una tenda piantata in attacco potrebbe addirittura giocare con un doppio trequartista alle spalle ed essere (a volte) l’unico terminale offensivo della squadra. Sulle vostre liste per l’asta sarà sotto la voce specialista ma occhio perché potrebbe essere un vero affare anche per i gol ‘normali’