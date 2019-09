Fabrizio MICCOLI - Percorso Torino-Firenze anche per il Maradona del Salento. La Juve lo scova in B nella Ternana e lo gira in prestito a Perugia dal futuro mentore Serse Cosmi. Rientrato, segnerà dieci gol in trentotto presenze in bianconero nel 2003-04.