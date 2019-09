La squadra di Conte da sola al comando della classifica: una sensazione che i nerazzurri non provavano dal dicembre del 2017. Dall'anno del Triplete in poi, l'Inter ha trascorso appena 11 giornate in tutto (in 9 stagioni) in vetta da sola

ZHANG IN VISITA AD APPIANO PRIMA DELLO SLAVIA PRAGA

DAL 20 SETTEMBRE DAZN1 SUL CANALE 209 DI SKY: LA GUIDA

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP