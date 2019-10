Sempre in campo, sempre con voto e quindi con maggiori possibilità di portarci in dote bonus fantacalcistici. Gli ‘stakanovisti’ di questa prima parte di Serie A non sono pochi. Come facilmente intuibile, molti sono portieri ma il totale di quelli che non hanno perso nemmeno un minuto, comprendendo anche i giocatori di Brescia e Sassuolo che hanno giocato una gara in meno, è di ben 45 nomi. 630 minuti (recuperi esclusi) su 630 a disposizione. E non mancano centrocampisti e attaccanti