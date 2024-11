In occasione di un evento organizzato da Save the Children, il portiere della Juventus Michele Di Gregorio parla delle ambizioni bianconere: "La squadra sta capendo lo spirito che deve avere, la partita con il Milan arriva in un buon momento". Sul suo ambientamento a Torino: "Mesi bellissimi, con Perin ci stimoliamo a vicenda"

"Auguro a questi bambini di realizzare i propri desideri. Il mio sogno era quello di diventare un calciatore, ma i sogni diventano sempre più grandi. Per esempio far parte della Nazionale sarebbe motivo di orgoglio ed è un altro obiettivo che voglio centrare. Lo scudetto? Non ne parliamo, il nostro è un percorso step by step". Così Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento organizzato da Save The Children.