Spieghiamo qui le modalità di creazione della Top 11, basata sullo strumento "Opta Index". L’index fornisce una classifica dei giocatori per una partita specifica o per un insieme di gare, in base ai risultati in una molteplice varietà di statistiche. I dati presi in considerazione sono di ogni tipo: si va dai tocchi di palla ai tiri fino alle respinte difensive: tutti hanno un peso diverso a seconda del momento della gara (vantaggio o svantaggio della squadra, ad esempio)