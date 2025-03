Il primo Gasperini contro Inzaghi: nove anni fa, sette gol e due inizi

Perché anche per Simone Inzaghi quella prima giornata dell'agosto del 2016 a Bergamo era stata una sorta di prima volta, o quasi. Si era già seduto sulla panchina della Lazio, ma senza stabilità, con quella spada di Damocle in testa riassunta in due parole: ad interim. Aveva scalato i livelli partendo dalle giovanili biancocelesti e prendendo il posto di Stefano Pioli (con cui in futuro si giocherà uno scudetto e una semifinale di Champions) per le ultime sette partite del campionato precedente. Doveva restare una storia isolata, o almeno per il momento. Nell'equazione, però, non era stato calcolato il nome di Marcelo Bielsa, uno soprannominato el Loco non per caso…